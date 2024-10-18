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İnegöl'de Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı, İki Sürücü Yaralandı

İnegöl'de Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı, İki Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Hamzabey İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Emirhan Ö. (30) yönetimindeki 16 ARN 232 plakalı hafif ticari araç ile Ertan S. (44) idaresindeki 16 ER 344 plakalı tır çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken, her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Ulaşım İnegöl bursa Yaşam Kaza

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