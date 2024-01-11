İnegöl'de TIR Sürücülerinin Sollama Yarışı Kameraya Yansıdı

İnegöl de TIR sürücülerin sollama yarışı faciaya yol açıyordu. O anlar arkalarında seyir halinde olan bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Seyir halinde olan 2 TIR, sürücüsü sollama yarışına girdi. Kar yağışı nedeniyle araçlardan birinin dorsesi kaydı. Kaza sürücünün dikkati üzerine engellendi. O anlar arkalarında seyir halinde olan bir sürücünün kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA