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İnegöl'de Tır Dorsesi Kopunca Yol Ortasında Kaldı

İnegöl'de Tır Dorsesi Kopunca Yol Ortasında Kaldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesi koparak yol ortasında kaldı. O anlar bir aracın kamerasına yansıdı, sürücüler tehlike anından saniyelerle kurtuldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesine seyir halinde olan tırın dorsesi koparak yol ortasında kaldı. O anlar bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel Ümitalan rampasında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır, yokuşa çıktığı sırada dorsesi bir anda koparak yol ortasında kaldı. Arkasından gelen sürücüler zorlukla durabildi. Tır sürücüsü yaklaşık 100 metre ileride durabildi. Sürücülerin saniyelerle kurtulduğu olay bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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