İnegöl'de tır dorsesi alevlere teslim oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Dürdane Rampası'nda tırın dorsesi alevlere teslim oldu.

Olay, İnegöl- Bursa Yolu Dürdane Rampası üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır şoförü çıkan dumanları görünce emniyet şeridine park etti. Dumanlar bir süre sonra yerini alevlere bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sebebiyle yoğun trafik oluştu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, tırın dorsesinde maddi hasar oluştu.

Öte yandan, yanan dorsenin çekilmesiyle beraber trafik normale döndü. - BURSA