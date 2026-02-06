Haberler

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden tır kanala uçtu

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden tır kanala uçtu
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan bir tır, yağmur suyu kanalına düşerek devrildi. Sürücü Serhat U. yaralanırken, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilerek yağmur suyu kanalına düşmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Bursa Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün kırsal Eskikaracakaya Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Serhat U. (32) idaresindeki 06 FEY plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yağmur suyu kanalına düşen tırda sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
