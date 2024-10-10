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İnegöl'de TIR Devrildi: Sürücü Yaralandı

İnegöl'de TIR Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan demir yüklü bir TIR, karayolundan alt yola uçarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine ambulans sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan tır, karayolundan alt yola uçarak devrildi; sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 07.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Halil B.(22) yönetimindeki 27 BHM 53 plakalı demir yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kaldırım üzerinden geçip koruma tellerimi yırtan TIR, Orhaniye mahallesi Baykut sokak üzerine uçarak devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Devrilen TIR, 2 saat süren çalışma sonucu çekiciler ile yoldan kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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