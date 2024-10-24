Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de Tır Devri, Sürücü Yaralandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan bir tır devrildi, sürücüsü yaralandı. Kaza, Bursa-Ankara karayolu Mezit boğazında meydana geldi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, jandarma soruşturma başlattı.

Kontrolden çıkan tır devrildi, sürücüsü yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan tır devrildi, sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu Mezit boğazında meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Hasan D. idaresindeki 38 AHB 002 plakalı tır, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı sürücü kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İnegöl'de Tır Devri, Sürücü Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik 3-sayfa Ulaşım Ankara İnegöl Bursa Yaşam Kaza

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı

 Şehit mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin hikayesi! Kızıyla ilgili detay yürek yakıyor

Şehit mühendisin hikayesi! Kızıyla ilgili detay yürek yakıyor
Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü

Genel Merkez'de sürpriz görüşme!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24-25 Ekim Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? TRT 1 yayın akışı (24 Ekim Perşembe) TRT 1'de bu akşam hangi maçlar var? İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Ekim Bağcılar, Küçükçekmece, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 24-25 Ekim Gemlik, İnegöl, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? TRT Spor yayın akışı 24 Ekim Perşembe! Bu akşam hangi maçlar var? İZSU İzmir su kesintisi! 24-25 Ekim Ödemiş, Selçuk, Bayraklı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 24-25 Ekim Karatay, Ereğli, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Ekim Elmadağ, Sincan, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Acı Tatlı Ekşi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Acı Tatlı Ekşi filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Serik 24-25 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Oğuzeli 24-25 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.