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İnegöl'de Terkinler Çetesi'ne Operasyon: 4 Kişi Gözaltına Alındı

İnegöl'de Terkinler Çetesi'ne Operasyon: 4 Kişi Gözaltına Alındı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Terkinler çetesinin üyeleri yeniden gözaltına alındı. Kayyum atanan şirketlerin kira gelirlerini şiddetle talep eden çete lideri ve üyeleri, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Önceki operasyonlarda tutuklanan çete, tahliyelerinin ardından faaliyetlerine devam etmişti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sanayici ve esnafın kanını emen Terkinler çetesinin üyeleri bir süre tutuklu kalıp tahliye edilince yine rahat durmadı. Kayyum atanmış şirket ve iş yerlerinin kira gelirlerini şiddet ve cebir kullanarak haksız yere kiracılardan istedikleri ve örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen üyelere yeni bir operasyon yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete eden jandarma ekipleri örgüt lideri baba oğulun da bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren kamuoyunda "Terkinler" Çetesi olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 29.09.2023 tarihinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 16'sı tutuklanmış ve el konulan 6 milyar lira değerinde menkul ve gayrimenkule el konularak kayyum atanmıştı. 17 Aralık 2024 tarihinde ise aralarında çete lideri N.T. ve oğlu E.T. ile birlikte 4 kişi tahliye edilmişti.

Tahliyeler sonrası Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan takip ve çalışmalar sonucu örgüt lideri N.T. ve oğlu E. T.'nin de aralarında bulunduğu 4 örgüt yönetici ve üyesinin rahat durmadığı bildirildi.

Şahısların kayyum atanan şirket ve işyerlerinin kira gelirlerini şiddet ve cebir kullanarak haksız yere kiracılardan istedikleri ve örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edildi.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ve JÖH timleriyle yapılan müşterek operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda muhtelif sayıda doküman ve dijital materyallere de el konuldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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