PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın

Öcalan'ın silah bırakma çağrısına terör örgütünden en net yanıt geldi
Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat

Trump, Yunanistan'da panik yarattı
İmamoğlu'ndan Beykoz Belediye Başkanı'nın tutuklanmasına sert tepki

İmamoğlu'ndan zehir zemberek sözler: Katılmazsam namerdim
İsrail'den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük

İsrail'den üst düzey isme suikast: Öldürdük

İnegöl'de Teravih İstiharemi Dönen Yaşlı Kadına Otomobil Çarptı

İnegöl'de Teravih İstiharemi Dönen Yaşlı Kadına Otomobil Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde teravih namazından dönen 81 yaşındaki Yıldız D.'ye otomobil çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada teravihten evine dönen 81 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Yaşanan kazada yaşlı kadın ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Harun T. (39) yönetimindeki 16 KKN 19 plakalı otomobil, teravihten çıktıktan sonra yoldan karşıya geçmeye çalışan Yıldız D.'ye (81) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın ağır yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın, ilk tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kovar gibi gönderdiği futbolcu geri geliyor
img

Trump, Yunanistan'da panik yarattı
img

Kurtlar Vadisi müziğiyle eylem yapıp mega kentte hayatı felç ettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da boş arsada cenin bulundu

Oyun oynayan çocuklar, hiç unutamayacakları manzara ile karşılaştı
Türkiye-Yunanistan sınırına 8.5 kilometre duvar örülüyor

Komşuyla aramıza kilometrelerce uzunluğunda duvar örülecek
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü
Resmi açıklama geldi: Cristiano Ronaldo kırbaçlanacak mı?

Ronaldo kırbaçlanacak mı?
Rasim Ozan Kütahyalı'dan çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim

Çok konuşulacak iddia: Valizlerini topla Selahattin kardeşim

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.