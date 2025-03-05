İnegöl'de Teravih İstiharemi Dönen Yaşlı Kadına Otomobil Çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada teravihten evine dönen 81 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Yaşanan kazada yaşlı kadın ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Harun T. (39) yönetimindeki 16 KKN 19 plakalı otomobil, teravihten çıktıktan sonra yoldan karşıya geçmeye çalışan Yıldız D.'ye (81) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın ağır yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın, ilk tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA