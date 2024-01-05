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İnegöl'de temizlik kamyonu yol çöktü

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde temizlik kamyonunun geçişi esnasında yol çöktü. Arka tekerleri çukurda kalan kamyon vinç yardımı ile kurtarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde temizlik kamyonunun geçişi esnasında yol çöktü. Arka tekerleri çukurda kalan kamyon vinç yardımı ile kurtarıldı.

Olay İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Kazı çalışması yapılan alanın yanından geçen temizlik kamyonunun ağırlığını kaldıramayan yol çöktü. Arka tekerleri çukurda kalan kamyon iş makineleri ve vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaşanan olayda yaralanan olmadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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