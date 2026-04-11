Düşürdüğü telefonu alırken otomobil çarptı: O anlar kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, karayolu üzerinde düşürdüğü telefonunu almaya çalışırken bir otomobilin çarptığı Suriye uyruklu genç ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçerken karayolu üzerinde düşürdüğü telefonunu yerden alırken otomobilin çarptığı adam ağır yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Sürücü Cihan A.(30) yönetimindeki 16 ZG 045 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken Karayolunun ortasına düşürdüğü telefonu eğilerek almaya çalışan Suriye uyruklu Ahmed E.(32)'ye çarptı. Çarpma sonrası metrelerce sürüklenen genç adam ağır yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde arkadaşı ile karayolunda karşıya geçerken düşürdüğü telefonunu almak için hamle yaptığı sırada aracın çarptığı anlar yer aldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
