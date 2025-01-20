İnegöl'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Tekstil fabrikasında yangın çıktı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.
Yangın saat 14.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi bölgesi 4. Caddede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının bacasında yangın çıktı. Yangın sırasında yoğun dumanı gören işçiler itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale kısa sürede kontrol altına aldılar. Yangın 1 saat süren yoğun çalışma sonucu söndürüldü. Yangın sonucu çatıda küçük çapta hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.