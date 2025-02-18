İnegöl'de Tekstil Fabrikasında İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışırken makineye ellerini kaptıran işçi yaralandı. Olayın ardından yaralı hastaneye kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında ellerini makineye kaptıran işçi yaralandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında İnegöl OSB'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. İşçi Şükrü C. (38), çalıştığı sırada dokuma makinesinin silindir kısmına iki elini de kaptırdı. Yaralı işçinin imdadına mesai arkadaşları yetişti. Yaralı, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa