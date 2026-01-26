Haberler

Tekstil fabrikasında iş kazası: 3 metreden düşen işçi ağır yaralandı

Tekstil fabrikasında iş kazası: 3 metreden düşen işçi ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir tekstil fabrikasında temizlik yapmak için makineye çıkan işçi, dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü ve ağır yaralandı. İşçi hastaneye kaldırıldı ve durumu ciddiyetini koruyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen iş kazasında, temizlik yapmak için çıktığı makineden düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi Remzi Y. (57), temizlik yapmak amacıyla tekstil makinesinin üzerine çıktı. Temizlik sırasında dengesini kaybeden işçi, yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düşerek ağır yaralandı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen işçi, ilk tedavisinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi

Muhittin Böcek'e ağır darbe! Neyi var neyi yok devlete kalacak
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler

Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda
Belediye başkanının makam aracına roketatarlı saldırı

Belediye başkanına roketatarlı pusu! Makam aracını hedef aldılar
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi

Muhittin Böcek'e ağır darbe! Neyi var neyi yok devlete kalacak
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum

Hediye kilimle ilgili çok konuşulacak yorum: Uzaktan bakınca...
'Hasretinle Yandı Gönlüm'ün unutulmaz sesi Seha Okuş aramızdan ayrıldı

"Hasretinle Yandı Gönlüm"ün unutulmaz sesi aramızdan ayrıldı