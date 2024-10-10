Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de Tehdit ve Takip Olayı: Şüpheli Tutuklandı

İnegöl'de Tehdit ve Takip Olayı: Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki genç kızı takip edip tehdit ettiği iddia edilen Hasan S., mahkemece tutuklandı. Şüphelinin sosyal medyada korkutucu mesajlar attığı ortaya çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 genç kızı takip ve tehdit ettiği iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sosyal medyaya yansıyan mesajlarda, şüphelinin kalaşnikof marka silahla kızların kapısına dayandığı iddia edildi.

Hasan S. (29), iddiaya göre kız arkadaşı Sümeyye K.'nin (26) evinin kapısına kalaşnikofla gelip, tehdit etti. Hasan S. daha sonra Sümeyye K.'nin ablası Hülya K.'ye (28) sosyal medya hesabından "Bu kızın organlarını yakmayı düşünüyorum, sonra satacağım" diye mesaj attı. Bu duruma sinirlenen Hülya K., Hasan S.'nin attığı mesajı ekran görüntüsü alıp kardeşine gönderdi. Abla ve kardeşi, tehdit mesajları atan Hasan S. hakkında karakola giderek şikayette bulundular. Sosyal medyada yayılan tehdit mesajlarıyla beraber polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

"Ben o mesajları atmadım"

Hasan S.'nin ifadesinde "Ben o mesajları atmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kolumu ısırdı, keleşle kapıma geldi"

Sosyal medyaya yansıyan mesajlar ise kan dondurdu. Büyük korku yaşayan Sümeyye K.'nin "Kaçmaya çalışırken kolumu ısırdı. Peşimde geziyor. Keleşle kapıma geldi" sözleri tüyler ürpertti.

"Bu kızın organlarını yakacağım"

Şüphelinin, "Bu kızın organlarını yakmayı düşünüyorum, sonra satacağım" şeklindeki mesajları da büyük tepki topladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sosyal Medya Politika Güvenlik 3-sayfa İnegöl Hukuk Medya bursa Suç

Vatandaşa domuz eti mi yedirdiler? Gözlerin çevrildiği Köfteci Yusuf sessizliğini bozdu

Köfteci Yusuf'tan ilk açıklama! Bakanlığı suçladılar

 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı

Türk ordusunun yüz karası! Rütbeleri söküldü

 26 ilde seçim anketi yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar

Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar
Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı

Neden domuz eti tercih ediliyor? Meselenin aslı daha skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Cenk Fenerbahçe'den neden ayrılacak? Bu ay Dolunay ne zaman, hangi gün 2024? Ekim dolunayı hangi burçlara etkisi var? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp neden açılmıyor? 10 Ekim Perşembe Whatsapp'a neden girilmiyor? Özgür Çevik evlendi mi? Yabancı Damat'ın Niko'su kiminle evlendi? ABD başkanlık seçim anketlerinde kim önde? 10 Ekim katliamı nedir? 10 Ekim 2015'te ne oldu? Milton Kasırgası alarmı! Florida'da kasırga mı çıktı? Milton kasırgası nedir? Seyfi Birbir kimdir? 10 Ekim Müge Anlı'da Seyfi Birbir olayı nedir? PEGASUS BİLET KAMPANYASI: Pegasus ucuz bilet kampanyası başladı mı? Uçuşlar ne kadar, kaç TL? 10 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? DEM Parti Iğdır İl Başkanı kimdir? Mehmet Selçuk tutuklandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.