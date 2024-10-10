İnegöl'de Tehdit ve Takip Olayı: Şüpheli Tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 genç kızı takip ve tehdit ettiği iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sosyal medyaya yansıyan mesajlarda, şüphelinin kalaşnikof marka silahla kızların kapısına dayandığı iddia edildi.

Hasan S. (29), iddiaya göre kız arkadaşı Sümeyye K.'nin (26) evinin kapısına kalaşnikofla gelip, tehdit etti. Hasan S. daha sonra Sümeyye K.'nin ablası Hülya K.'ye (28) sosyal medya hesabından "Bu kızın organlarını yakmayı düşünüyorum, sonra satacağım" diye mesaj attı. Bu duruma sinirlenen Hülya K., Hasan S.'nin attığı mesajı ekran görüntüsü alıp kardeşine gönderdi. Abla ve kardeşi, tehdit mesajları atan Hasan S. hakkında karakola giderek şikayette bulundular. Sosyal medyada yayılan tehdit mesajlarıyla beraber polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

"Ben o mesajları atmadım"

Hasan S.'nin ifadesinde "Ben o mesajları atmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kolumu ısırdı, keleşle kapıma geldi"

Sosyal medyaya yansıyan mesajlar ise kan dondurdu. Büyük korku yaşayan Sümeyye K.'nin "Kaçmaya çalışırken kolumu ısırdı. Peşimde geziyor. Keleşle kapıma geldi" sözleri tüyler ürpertti.

"Bu kızın organlarını yakacağım"

Şüphelinin, "Bu kızın organlarını yakmayı düşünüyorum, sonra satacağım" şeklindeki mesajları da büyük tepki topladı. - BURSA