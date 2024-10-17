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İnegöl'de Tefeci Çetesi Operasyonu: 2 Tutuklama

İnegöl'de Tefeci Çetesi Operasyonu: 2 Tutuklama
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda tefeci çetesine üye 6 şahıstan 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 23 mağdur ve büyük miktarda senet ile silah ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince tefeci çetesine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekiplerince, tefeci aileye yönelik operasyon düzenlendi. KOM ekiplerince 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

23 kişiyi mağdur eden şahıslar evlerine düzenlenen operasyonda yakalandı. Operasyonda D.A., H.A., L.A., F.A.,M.A. ve Y.A yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Paraya ihtiyacı olan şahıslara sözde ticaret görünümü ile faizle para vererek borçlandıran, karşılığında zorla yüksek miktarlarda senetler imzalatarak borçlarını ödemelerine rağmen senetleri vermeyip icra takibi başlatan, mağdurları darp edip ve tehdit ettikleri tespit edildi. Çetenin 23 mağduru yaklaşık 25 milyon liralık zarara uğrattığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin evlerine yapılan aramada 1 adet tabanca, 62 adet fişek, müşteki ve mağdurlara ait toplamda 2 milyon 805 bin lira değerinde 9 adet senet ele geçirildi. Şüpheliler, alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden D.A. ve F.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.A., L.A., M.A. ve Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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