İnegöl'de Tarla Yangını: 2 Baraka Küle Döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarladaki 2 baraka alev alev yandı.

Yangın saat 00.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal İsaören Mahallesi'ndeki tarlada meydana geldi. Tarladaki barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu 2 baraka kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA