Haberler

İnegöl'de Tarla Yangını: 2 Baraka Küle Döndü

İnegöl'de Tarla Yangını: 2 Baraka Küle Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarladaki 2 baraka çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarladaki 2 baraka alev alev yandı.

Yangın saat 00.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal İsaören Mahallesi'ndeki tarlada meydana geldi. Tarladaki barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu 2 baraka kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturasında yeni dönem! Sistem resmen devreye giriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cübbeli Ahmet Hoca resmen öfke kustu: Şerefsizler, dinleyin!

Cübbeli Ahmet Hoca resmen öfke kustu: Şerefsizler, dinleyin!
Araç kiralama devi resmen satıldı

Türkiye'nin araç kiralama devi resmen satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.