İnegöl'de Tarihi Eserler ve Dedektörler Ele Geçirildi

İnegöl'de Tarihi Eserler ve Dedektörler Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekipleri, şüphelendikleri bir araçta 27 adet tarihi eser ve dedektör buldu. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri araçta tarihi eserler ve dedektör araçlar ele geçirdi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede devriye atarken şüphelendikleri aracı durdurdular. Sürücü S.C.(46) yönetimindeki araçta arama yapan ekipler, 27 adet tarihi eser olduğu değerlendiren sikke ve obje ele geçirildi. Ayrıca aracın bagajında dedektör gibi tarihi eser aramak için kullanılan araçlar bulundu. Şüpheli Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İran'dan Trump'a 'Zengezur' tehdidi: Paralı askerleri için bir mezarlık olacak

İran'dan Trump'a Zengezur tehdidi: Askerleri için mezar olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne son ama! Iğdır'da 90+7'de gelen golle 3 puan

Ne son ama! 90+7'de gelen golle 3 puan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.