İnegöl'de Takla Atan Hafif Ticari Araç Mısır Tarlasına Uçtu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde virajda kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Sürücü hafif yaralandı ve ayakta tedavi edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla atarak mısır tarlasına uçtu; sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında Alanyurt ile Akhisar Mahallesini bağlayan beton yolda meydana geldi. Akhisar mahallesine seyreden Servet A.(40) yönetimindeki 16 AFE 491 plakalı hafif ticari araç, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak mısır tarlasına takla atarak ters durdu. İhbarla kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, isteği üzerine sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
