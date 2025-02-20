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İnegöl'de Taciz Şüphelisine İşkence: 4 Kişi Gözaltına Alındı

İnegöl'de Taciz Şüphelisine İşkence: 4 Kişi Gözaltına Alındı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, taciz şüphelisi bir genci alıkoyup işkence yapan 4 şahıs gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Olay, bir taciz iddiası sonrası gelişti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde taciz şüphelisini zorla alıkoyup bağ evinde işkence yapmaktan gözaltına alınan 4 şahıs adliyeye sevk edildi.

2024 yılı Aralık ayında meydana gelen olayda 3 şahıs, Suriye uyruklu B.K. (17) ile zorla oral ilişkiye girip telefonla kayda aldı. 3 şahıstan biri tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu duruma öfkelenen Sametcan K. (19), Kadircan G. (19), M.K. (17) ve T.K. (16), taciz şüphelisi Abdullah Z.'yi (19) geçtiğimiz pazartesi günü araca alıp İnegöl'ün kırsal Şibali Mahallesi'ndeki bir bağ evine götürdüler. Bağ evinde muşta ile darp edip, ellerini ayaklarını bağladıktan sonra başına çuval geçiren şahıslar, şahsı soğuk suyla yıkayarak işkence yaptılar. Boynuna bıçak dayadıkları Abdullah Z.'nin bir miktar parasını da aldıkları öğrenilen şahıslar, o anları telefonla kaydettiler. Abdullah Z., olayın ardından emniyete giderek şikayette bulundu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla 4 şahsı gözaltına aldı. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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