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İnegöl'de sürücü fenalaştı, araç devrildi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde fenalaşan sürücünün kontrolünden çıkan araç, elektrik panosu ve aydınlatma direğine çarpıp devrildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde fenalaşan sürücünün kontrolünden çıkan araç, elektrik panosu ve aydınlatma direğine çarpıp devrildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Park yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Murat E. (23) yönetimindeki 16 BHA 076 plakalı otomobil, fenalaşan sürücünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki elektrik panosuna, ardından aydınlatma direğine çarparak takla attı. Ters duran araçtaki sürücü sıkıştı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarılan yaralı ambulansla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye İnegöl Bursa Bursa Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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