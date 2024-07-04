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İnegöl'de strafor imalathanesinde iş kazası: İşçi ağır yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir strafor imalathanesinde meydana gelen olayda strafor doğrama makinesine kolunu kaptıran işçi ağır yaralandı. İşçi, kurtarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu makineden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir strafor imalathanesinde meydana gelen olayda strafor doğrama makinesine kolunu kaptıran işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında İnegöl'ün Çeltikçi mahallesinde faaliyet gösteren strafor imalathanesinde meydana geldi. İş yerinde çalışan 13 yaşındaki işçi Muhammet Y., strafor parçalama makinesine sağ elini kaptırdı. Elinden başlayıp omzuna kadar makine içine çekilen işçinin imdadına arkadaşları yetişti. Kolu makinede sıkışan işçinin kurtarılması için olay yerine 112 ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler genci kurtarmak için titiz çalışma başlattı. Genç, 2 saat süren çalışma sonucu makinenin parçasıyla birlikte kurtarıldı. Acılar içinde kalan genç Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç işçi ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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