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İnegöl'de spiral makinesiyle demir keserken elini kesen genç yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç, spiral makinesiyle demir kesimi yaparken elini keserek yaralandı. Olayın ardından genç hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde spiral makinesiyle demir profil kesmeye çalışırken elini kesen genç yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Semaver Sokak'ta bulunan evin bahçesinde meydana geldi. Muhammed A. (28) evinin bahçesinde spiral makinesiyle demir profil kesimi yaparken bir anlık dikkatsizlik sonucu elini kesti. Kanlar içinde kalan genç, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından elinde uzuv kaybı oluşan genç, ambulansla Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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