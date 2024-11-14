İnegöl'de Sözlü Taciz Suçundan Yürüyeme Engelli Şahıs Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 yıl önce 16 yaşındaki bir genç kıza sözlü tacizde bulunan yürüme engelli Ferdi Ş. yakalanarak tutuklandı. Genç kızın şikayetinin ardından jandarma operasyonu başlatılmıştı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 yıl önce genç kıza sözlü tacizde bulunan yürüme engelli şahıs Jandarma komutanlığı ekiplerince yakalandı.
4 yıl önce Bursa'dan İnegöl'e gezmeye gelen yürüme engelli Ferdi Ş. (44), iddiaya göre, 16 yaşındaki bir genç kıza sözlü tacizde bulundu. Genç kızın şikayetçi olması üzerine engelli şahıs Jandarma komutanlığı ekiplerince yakalandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs hakkında mahkeme kararını verdi. Taciz suçundan 5 yıl hapis cezası verilen şahsın yakalanması için Jandarma komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Şahıs dün akşam Jandarma komutanlığı ekiplerince sokakta yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA