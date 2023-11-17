İnegöl'de Sokakta Havaya Ateş Edildi, Şüpheli Aranıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi sokakta yürürken havaya defalarca ateş etti. Şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir kişi sokakta yürüdüğü sırada havaya defalarca ateş etti. Havaya ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenen şüphelinin belirlenip yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Acar Sokak'ta yürüyen ve bir kişi belinden çıkardığı tabanca ile havaya 5 el ateş etti. Sokak arasında çevredekilerin hayatını riske atan kişinin, havaya ateş ettiği anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, olayın ardından sokakta bulunan bir apartmana giren şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.