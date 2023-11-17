İnegöl'de Sokakta Ateş Eden Maganda Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokakta yürürken havaya ateş eden bir maganda amatör kameraya yakalandı. Olayın ardından polis ekipleri magandanın peşine düştü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokakta yürürken havaya ateş eden maganda amatör kameraya yakalandı.

Olay, İnegöl Ertuğrulgazi Mahallesi Acar Sokak'ta meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen bir şahıs, sokakta yürürken belinden çıkardığı tabancayla havaya 5 el ateş etti. Şahıs daha sonra bir binaya girdi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine polis ekipleri magandanın peşine düştü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA