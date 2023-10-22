İnegöl'de Sokak Düğününde Magandalar Havaya Ateş Açtı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan sokak düğününde magandalar sahne aldı. Havaya ateş açan magandalar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sokak düğününde havaya ateş açan magandalar cep telefonu kamerasına yansıdı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan sokak düğününde magandalar sahne aldı. Havaya ateş açan magandalar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, 22.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde bir sokakta düzenlenen düğünde meydana geldi. Oyun sırasında gençler sırayla tabancayla ateş ettiler. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa