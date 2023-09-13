İnegöl'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hocaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Engin Yılmaz, tartıştığı 4 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Olay sonucunda Yılmaz hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Hocaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Engin Yılmaz, tartıştığı 4 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Jandarma ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa