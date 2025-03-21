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İnegöl'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

İnegöl'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araçtan açılan ateş sonucu bir kişi bacaklarından yaralandı. Olay yerinde kaçan şüpheliye yönelik polis soruşturması başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda araçtan açılan silahlı saldırıda bacağına 2 mermi isabet eden şahıs yaralandı.

Olay saat 00.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 1. Park Sokak'ta meydana geldi. Yürüyerek eve gitmekten olan Ersel Ş.(32)'ye henüz plakası ve şüphelisi belirlenemeyen araçtan tabancayla 2 el ateş edildi. Tabancadan çıkan 2 mermi de Ersel Ş.'nin sağ bacağına isabet etti. Yaralanan adam yere düştü. Şüpheli şahıs araçla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis şüpheli veya şüphelileri arıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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