Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Güncelleme:
Abone Ol

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mahmudiye Mahallesi'nde meydana gelen kavgada silahlar patladı. İki grup arasındaki kavga anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana gelen kavgada silahlar patladı. İki grup arasındaki kavganın ardından yaşanan arbede anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 23.20 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Suyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Caddede devam eden kavgada şahıslardan biri tabancayla etrafa ateş etti.

Markete sığındılar

Kavga sırasında karşı taraftaki 3 genç şahıs, cadde üzerindeki markete sığındı. Marketi basan kavganın diğer tarafındaki şahısları, marketin sahibi Semih Ç. (30) püskürttü. Silah sesinin ardından şahıslar geldikleri araçlarla olay yerinden uzaklaştılar. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Gençlerin markete sığındığı, diğer şahısların marketi bastığı ve market sahibinin şahısları püskürtüp kavgayı sonlandırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa kavga Olaylar Güvenlik Güvenlik Kamerası Bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Mavi Takımda kimler var? 2024 Survivor All Star Mavi Takım kadrosu! Survivor Kırmızı Takımda kimler var? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım kadrosu! Survivor Turabi kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Turabi kaç yaşında, evli mi? 19 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 19 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Survivor Aleyna kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna kaç yaşında, evli mi? Survivor Özgür kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Özgür kaç yaşında, evli mi? Survivor Merve kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Merve kaç yaşında, evli mi? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 19 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (19 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kelkit'te deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Kelkit'te deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Aralık Salı az önce deprem mi oldu? Gümüşhane'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Gümüşhane'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Aralık Salı az önce deprem mi oldu? 19 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 19 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title