İnegöl'de silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Cerrah Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı. Tartışma alacak-verecek nedeniyle çıktı ve kavgaya dönüştü. Jandarma komutanlığı ekipleri olaya karışan bir kişiyi gözaltına aldı.

Bursa'da silahlı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Cerrah Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın önünde meydana geldi. 2 tır sürücüsü Zekayi K.ve Vural E.arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Şahıslar birbirini darp ederken Vural E. tüfekle Zekayi K.'ya ateş etti. O sırada kavgayı görüp gelen Zekayi K.'nın ağabeyi İbrahim K.(50), öfkelenerek Vural E.'yi yumruk ve tekmelerle darp etti.

Silahlı kavga sonucu yaralanan Zekayi K. özel araçla, Vural E. ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kavgaya karışan İbrahim K.'yı gözaltına aldı.