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İnegöl'de Silahlı Çatışma: 3 Kişi Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan silahlı çatışma anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Çatışma sonucunda 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahlı çatışma amatör kameraya yansıdı, çatışma neticesinde 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan küçükbaş hayvan çiftliği önünde meydana geldi. İddiaya göre çiftlik sahibi Sercan A. (31) ile Remzi U. (24) arasında geçtiğimiz yıl küfürleşme nedeniyle husumet oluştu. Şahıslar birbirinden davacı oldu. Bugün ise şahıslar arasında yine tartışma yaşandı. Remzi U., yanına arkadaşları Batuhan G. (28) ve Mürsel Ö.'yü (35) de alıp 16 RU 316 plakalı araçla çiftliğin önüne gitti. Sercan A. ile Remzi U. Arasında yine tartışma çıkınca tüfekler konuştu. Remzi U. aracındaki pompalı tüfekle çiftlik bahçesindeki Sercan A.'ya doğru ateş etmeye başladı. Sercan A. da tüfeği ile cevap verdi. 2 dakika süren ve mermilerin havada uçuştuğu çatışmada Remzi U. ve arkadaşları Batuhan G. (28) ve Mürsel Ö. (35) vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandılar. Yaralanan şahıslar araca binip olay yerinden uzaklaştılar.

Yaralıların olduğu araç yoldaki çamura saplandı. Aracı çıkaramayan yaralılar, ticari taksi çağırdılar. Yaralılar bindikleri ticari taksiyle İnegöl Devlet Hastanesine gelerek, tedavi altına alındılar.

3 kişiyi yaralayan Sercan A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çatışma anı ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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