İnegöl'de Şiddetli Lodos Hayatı Felç Etti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde aniden etkisini gösteren şiddetli lodos, toz hortumları ve toz bulutlarıyla birlikte vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı felç etti.
Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleşti. İnegöl'de başlayan ve aniden etkisini gösteren lodos zor anlar yaşattı. Lodos nedeniyle ilçede toz hortumları oluşurken ilçe genelinde ise toz bulutu oluştu. Lodos, vatandaşlara zor anlar yaşatırken oluşan toz hortumları ve toz bulutları ise anbean kameralara yansıdı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa