İnegöl'de Şiddetli Lodos Hayatı Felç Etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı felç etti.

Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleşti. İnegöl'de başlayan ve aniden etkisini gösteren lodos zor anlar yaşattı. Lodos nedeniyle ilçede toz hortumları oluşurken ilçe genelinde ise toz bulutu oluştu. Lodos, vatandaşlara zor anlar yaşatırken oluşan toz hortumları ve toz bulutları ise anbean kameralara yansıdı. - BURSA