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İnegöl'de Seyir Halindeki Araca Silahlı Saldırı: Sürücü Ağır Yaralı

İnegöl'de Seyir Halindeki Araca Silahlı Saldırı: Sürücü Ağır Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücü ağır yaralandı. Motosikletten pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirilirken, olayın ardından şüpheli ya da şüpheliler kaçtı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda, sürücü ağır yaralandı.

Olay saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ortaköy Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ortaköy istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan Serkan Y. (38) yönetimindeki 16 KRJ 89 plakalı hafif ticari araca, henüz plakası belirlenemeyen motosikletten pompalı tüfekle defalarca ateş edildi. Aracın ön ve arka camından içeri giren saçmalar sürücünün vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Motosikletli şüpheli ya da şüpheliler hızla kaçarken, sürücü ise can havliyle giderken araçta yığıldı. Yoldan geçen diğer sürücüler, araçta hareketsiz yatan sürücüyü görünce 112 ve polise haber verdiler. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Serkan Y., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri arıyor. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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