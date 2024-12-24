İnegöl'de Servis Minibüsü Yaya Çarptı: Bir Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir servis minibüsünün çarptığı yaya yaralandı. Yaralı, acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada servis minibüsünün çarptığı adam yaralandı.
Kaza saat 08.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi bölgesi 2. Cadde üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Yusuf Ç. (54) yönetimindeki 16 S 6519 plakalı servis minibüsü, işe yürüyerek giden Alaattin K. (55)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam yaralandı.
Yaralı, sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA