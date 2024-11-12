İnegöl'de Sandalyeden Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sandalyeden düşen 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, 23.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir sitenin dairesinde meydana geldi. Sandalyeden kafa üstü düşen ve kafasını betona çarpan Merve B. ağır yaralandı. Bayılan çocuk özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafatasında kırık olduğu tespit edilen çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Merve B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA