Sel ve fırtınada mahsur kalan öğrenciler için banklardan köprü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde de fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Su basan bir okulda öğrenciler ve veliler için banklardan köprü yapıldı. Veliler, "Burayı yetkililer neden görmüyor" diyerek tepki gösterdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sağanak yağış hayatı zorlaştırdı.

Olay Mahmudiye Mahallesi'nde eğitim öğretime devam eden Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Yoğun yağış nedeniyle okulun bahçesi göle döndü. Veliler öğrencileri okuldan çıkarmak için bankları sıralayıp geçirdiler

Öğrenci velileri ise "Sankı bize sırat köprüsü yapmışlar. Burayı neden yetkililer görmüyor" diyerek tepki gösterdi. - BURSA