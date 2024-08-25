İnegöl'de Sağanak ve Dolu Yağışı: Sürücüler Benzin İstasyonlarına Sığındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı hayatını olumsuz etkiledi. Otomobil sürücüleri, benzin istasyonlarına sığındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan kırsal mahallelerinde bastıran sağanak yağış Mezit ve Tahtaköprü mahalleleri bölgesinde yerini doluya bıraktı. 2 mahalle yolunda seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşayınca araçlarını petrol istasyonlarına çekip aniden bastıran dolunun bitmesini bekledi. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA