Sağanak yağış sebebiyle evleri su bastı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, İsaören ve Süpürtü mahallelerinde su baskınlarına neden oldu. Yollar dereye dönerken, evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı. İtfaiye ekipleri tahliye çalışması başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kırsal mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi.

Şiddetli yağış özellikle İnegöl'e bağlı İsaören ve Süpürtü mahallelerinde etkili oldu. Aniden bastıran yağmur sonrası mahalle içi yollar adeta dereye dönerken, sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, yaşanan durum kısa süreli paniğe neden oldu.

Evlerini su basan vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, su baskınlarının yaşandığı evlerde ve sokaklarda tahliye çalışması başlattı. Bazı noktalarda tıkanan mazgalların açılması için de çalışma yapıldı.

Yağışın yer yer sürdüğü bölgede ekiplerin çalışmaları devam ederken, vatandaşlar da olası yeni su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
