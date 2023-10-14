Bursa'nın İnegöl ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, babasını ve ablasını bıçakla yaralayıp darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İnegöl'de Psikolojik Sorunları Olan Kişi, Babasını ve Ablasını Bıçakla Yaraladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişi, babasını ve ablasını bıçakla yaralayıp darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre, kırsal Hamzabey Mahallesi'ndeki evlerinde sabaha karşı uyuyan Sadettin Y, oğlu Metin Y'nin bıçaklı saldırısında yaralandı.

Metin Y, gürültüyü duyarak gelen ablasını da bıçakla yaraladıktan sonra onu ve babasını rehin alıp darbetti.

Abla, kardeşinin elinden kurtularak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipleri tehdit edip bıçaklı saldırı girişiminde bulunan Metin Y, jandarmanın çabalarına rağmen ikna olmadı.

Metin Y'nin etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmasının ardından yaralı baba kız, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Sadettin Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, kızının ise taburcu edildiği öğrenildi.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Metin Y'nin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.