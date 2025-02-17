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İnegöl'de Polisi Darbetmeye Çalışan Alkollü Sürücü Gözaltına Alındı

İnegöl'de Polisi Darbetmeye Çalışan Alkollü Sürücü Gözaltına Alındı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimlik göstermeyen ve polise saldıran alkollü sürücü, ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olay, sürücünün evrak kontrolü sırasında yaşanan hakaret ve saldırıyla devam etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimlik göstermesini isteyen polise saldırıp hakaret eden sürücü, etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Araçta hareketsiz yatan bir kişi gören İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şahsı uyandırdılar. Ekipler şüphelendikleri şahıstan kimlik istedi. Ekiplere kimlik göstermeyen şahıs, hakaret etmeye başladı. Daha da öfkelenen alkollü olduğu öğrenilen şahıs, ekiplere saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Etkisiz hale getirilen şüpheli Süleyman A. (48) sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Hastanede de alkolmetreyi üflemeyi reddeden şahıs, hastaneden çıkarılıp ekip otosuna bindirilmek istendiğinde yine ekiplere zorluk çıkarmaya başladı. Polislere küfürler eden şahıs, zorlukla yeniden etkisiz hale getirilip, ekip otosuyla karakola götürüldü. 3'ü trafik 3'ü yunus ekibi olmak üzere 6 polise mukavemette bulunma suçundan gözaltına alınan şahıs, sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Sürücünün 16 PD 280 plakalı otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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