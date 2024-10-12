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İnegöl'de Polis Uygulamasından Kaçan Sürücü Tutuklandı

İnegöl'de Polis Uygulamasından Kaçan Sürücü Tutuklandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dur ihtarına uymayan ve polisleri metrelerce sürükleyen sürücü Yusuf K., alkol etkisi altında araç kullanmaktan tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis uygulama noktasıntan kaçarken araca tutunan polisleri metrelerce sürükleyen ve olayın ardından yakalanan sürücü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, 16 PH 934 plakalı otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçarken durdurmak üzere araca tutunan polis memurlarını metrelerce sürükledi. Bunu üzerine polis havaya ateş açtı. Kaçmaya çalışan sürücü, bir otomobile çarpınca yakalandı. Sürücü Yusuf K.'nın (20) alkol testinde 2.0 promül alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Polise mukavemette bulunan sürücü gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Güncel İnegöl bursa Polis

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