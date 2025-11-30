İnegöl'de Polis Kovalamacası: Araç Çamura Saplandı, Şüpheli Kaçtı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, 30 kilometre boyunca süren kovalamacanın ardından çamura saplandı. Yaya olarak ormanlık alana kaçan şüpheli izini kaybettirdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, 30 kilometre boyunca süren kovalamaca da çamura saplandı. Araçtan inen şüpheli ormanlık alana yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi.
Olay saat 23.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi Caddesinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü trafik büro Amirliği ekipleri, silahlı şahısların içinde olduğu ihbar edilen 16 LNV 97 plakalı otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundular.
Ekiplerin dur ihtarına uymayan sürücü otomobil ile hızla kaçmaya başladı. Tüm polis ekipleri şüphelinin peşine düştü. 30 kilometre boyunca süren kovalama sırasında İnegöl'e bağlı kırsal Yeniyörük mahallesinde tarlalık alana giren sürücünün aracı çamura saplandı. Sürücü aracı kilitleyip yaya olarak ormanlık alana kaçtı. Karanlıktan faydalanan şahıs izini kaybettirdi. Polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlatırken, otomobil çekici vasıtasıyla otoparka çekildi. - BURSA