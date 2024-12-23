İnegöl'de Palet Hırsızlığı: Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle gelen iki şüpheli, bir iş yeri önündeki paletleri çalarak kayıplara karıştı. Olayın anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle gelen 2 kişi, bir iş yeri önündeki paletleri araca yükleyip kayıplara karıştı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, dün saat 11.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Destan Sokak'ta meydana geldi. Kamyonetle gelen 2 şüpheli iş yeri önündeki paketleri araca yükleyip kayıplara karıştı. Mağdur olan esnaf duruma tepki gösterdi. Paletleri alan biri kadın 2 kişi iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA