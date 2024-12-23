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İnegöl'de Palet Hırsızlığı: Güvenlik Kamerası Her Şeyi Kaydetti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, işyeri önündeki paletleri kamyonetle alan iki kişi güvenlik kameralarına yakalandı. Olayın görüntüleri esnafların tepkilerine neden oldu.

İş yeri önündeki paletleri araca yükleyen 2 kişi kameraya yakalandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle gelen 2 kişi, işyeri önündeki paletleri kamyonete yükleyip kayıplara karıştı. Olay anı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Destan Sokakta meydana geldi. Kamyonetle gelen 2 şüpheli işyeri önündeki paketleri araca yükleyip kayıplara karıştı. Mağdur olan esnaflar duruma tepki gösterdi. Paletleri alan biri kadın 2 kişi işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İnegöl'de Palet Hırsızlığı: Güvenlik Kamerası Her Şeyi Kaydetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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