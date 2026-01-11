Haberler

Bursa'da halk minibüsü anne ve kızına çarptı: 2 yaralı

Bursa'da halk minibüsü anne ve kızına çarptı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk minibüsünün çarptığı kadın ve kızı yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk minibüsünün çarptığı kadın ve kızı yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Özkervan Sokak'ta meydana geldi. Nizamettin T. (40) yönetimindeki 16 M 06144 plakalı özel halk minibüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Şeyma A. (40) ve kızı Asel A.'ya (16) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın ve kızı yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada

Ünlü şarkıcının hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçelileri yıkan haber! 1.5 ay forma giyemeyecek
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama

Gündem olan yağmurluklarla ilgili suskunluğunu bozdu