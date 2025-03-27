2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında

Otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı

İstanbul'da iki metro istasyonu kapatıldı
Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var

Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var
Özgür Özel'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var

Özel'e DEM Parti lideri resti çekti: Bizim daha önemli işlerimiz var

İnegöl'de Otomobilin Kamyonete Çarpması Sonucu 1 Yaralı

İnegöl'de Otomobilin Kamyonete Çarpması Sonucu 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin kamyonete çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay, Ankara Caddesi Avarlar Kavşağı'nda gerçekleşti ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi Avarlar Kavşağı'nda meydana geldi. Berat K. (24) idaresindeki 16 BCF 324 plakalı otomobil, Hacı D. (50) idaresindeki 46 EM 668 plakalı kamyonete yandan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil, kamyonetin altına girdi. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title