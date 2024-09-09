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İnegöl'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Kazanın ardından sürücü, yaralının başından ayrılmadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Kazanın ardından sürücü, yaralının başından ayrılmadı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Nagihan T. (40) yönetimindeki 16 CCM 81 plakalı otomobil, aniden yola çıkan Emine Ö.'ye (55) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından aracından inen sürücü, yaralının başından ayrılmayarak moral vermeye çalıştı. Yaralı kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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