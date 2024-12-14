İnegöl'de Otomobil Şarampole Uçtu: 3 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Muratbey Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Erol D. (60) idaresindeki 16 UP 689 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü ile araçtaki Nurgül D. (51) ve Nuray E. (50) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA