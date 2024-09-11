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İnegöl'de otomobil-motosiklet çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet O. (26) yönetimindeki 16 NLS 06 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmekte olan ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 16 BGP 594 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, motosikletteki sürücü ile arkasında bulunan yolcu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Önder Birgül (43) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, amcası Emin Birgül'ün (58) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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